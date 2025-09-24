Windows 10 : des associations de Côte-d’Or dénoncent une « taxe Microsoft » imposée aux administrations publiques

Dans une lettre ouverte adressée aux 698 communes de Côte-d’Or, aux 17 communautés de communes, au CHU de Dijon, au rectorat de Bourgogne et à d’autres administrations locales, trois associations — Les Amis de la Terre Côte-d’Or, DésobS et Coagul — tirent la sonnette d’alarme. À l’approche de la fin du support de Windows 10, prévue le 14 octobre prochain, elles dénoncent une obsolescence programmée qui aura, selon elles, des conséquences économiques, écologiques et démocratiques considérables.

La fin de Windows 10, une impasse pour les administrations

Microsoft mettra fin aux mises à jour de sécurité pour Windows 10 dès le mois d’octobre. Cette décision oblige les utilisateurs à migrer vers Windows 11, un système qui ne fonctionne que sur des ordinateurs récents dotés notamment d’une puce TPM. En France, près de 22 % des ordinateurs encore sous Windows 10 pourraient être incompatibles avec cette migration, un chiffre jugé largement sous-estimé par les associations.

Face à cette situation, deux choix se présentent :

acheter un nouvel ordinateur, même si l’actuel fonctionne ;

ou payer des extensions de mises à jour critiques, facturées 61 $ la première année et doublant ensuite chaque année, pour une durée maximale de trois ans.

Passé ce délai, plus aucune solution n’est proposée pour utiliser Windows en toute sécurité.

Un coût environnemental colossal

Cette logique de remplacement forcé est qualifiée « d’absurdité » par les associations. Selon leurs chiffres, de 240 à 400 millions de PC pourraient être remplacés dans le monde, générant plus de 70 millions de tonnes de CO₂ et nécessitant l’extraction de matières premières équivalentes à 32 000 tours Eiffel.

L’Agence de la transition écologique (ADEME) rappelle que 79 % de l’impact environnemental d’un ordinateur provient de sa fabrication, proportion qui atteint 90 % pour les portables.

Une facture salée pour l’argent public

Les conséquences économiques ne sont pas moindres. L’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) a recueilli le témoignage d’un département de 1,5 million d’habitants : le remplacement des ordinateurs y est estimé à 1,1 million d’euros, dont 550 000 € de surcoût imprévu.

Une grande entreprise publique, de son côté, devra débourser 2,5 millions d’euros la première année pour maintenir à jour 48 000 postes incompatibles, et 17 millions d’euros sur trois ans.

« Des sommes considérables d’argent public, alors que l’État demande des économies », dénoncent les associations, rappelant que Microsoft a déjà engrangé 87 milliards d’euros de bénéfices nets en 2025.

La Côte-d’Or appelée à témoigner

Les associations signataires demandent aux administrations de Côte-d’Or de rendre publics :

le nombre d’ordinateurs devenus prématurément obsolètes ;

le coût financier de leur remplacement ou de la souscription aux mises à jour payantes.

Objectif : montrer aux citoyennes et citoyens l’impact écologique et économique des choix de Microsoft, qu’elles qualifient de « taxe Windows 10 ».

Une dépendance préoccupante

Au-delà des coûts, la lettre ouverte dénonce la dépendance structurelle aux solutions Microsoft, posant la question de la souveraineté numérique nationale et européenne.

Windows 11 est en effet connu pour collecter par défaut davantage de données personnelles, notamment à des fins publicitaires.

Certaines collectivités montrent déjà la voie d’une alternative. La ville de Lyon a annoncé que 80 % de ses postes abandonneront Microsoft Office d’ici 2026 au profit du logiciel libre Onlyoffice.

Des solutions existent

Les associations rappellent qu’il est possible de recourir à des logiciels libres et open source, souvent moins coûteux et plus respectueux des données. Elles citent le label Territoire numérique libre, initié par l’Adullact, qui valorise les collectivités adoptant des systèmes GNU/Linux, des logiciels ouverts et l’open data.

Elles encouragent également les administrations à relayer la pétition « Non à la taxe Windows » et à mutualiser leurs efforts pour développer des solutions alternatives.

Un appel à une voie européenne

« Que ce soit sur le plan écologique ou économique, ce choix stratégique d’obsolescence programmée de Microsoft est inadmissible », concluent Les Amis de la Terre Côte-d’Or, DésobS et Coagul. Les associations appellent à ouvrir une nouvelle voie européenne autour du logiciel libre, seule capable, selon elles, de répondre aux enjeux de souveraineté numérique et de protection de l’environnement.

Objet : Lettre ouverte aux administrations de Côte-d’Or concernant la fin du support de Windows 10

Madame, Monsieur

Le 14 Octobre prochain, Microsoft met fin au support de Windows 10. Cela signifie la fin de l’assistance pour tous les PC Windows mais surtout la fin des mises à jour de sécurité, essentielles pour les appareils numériques.

La stratégie de Microsoft est de forcer les utilisateur·ices à migrer sous Windows 11. Or, pour cette mise à jour, Microsoft exige des PCs ayant des performances suffisantes et comportant une puce TPM. En France 22% des ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 pourraient être concernés par une incompatibilité avec Windows 11, chiffres sans aucun doute très largement sous-estimés.

Cela pousse la majorité des utilisateurs à 2 choix :

– l’achat d’un nouveau PC (absurdité lorsque l’actuel fonctionne),

– la souscription à un forfait permettant d’effectuer les mises à jour de sécurité critiques et importantes (pendant 1 an supplémentaire pour le tarif de 61$, puis un doublement du prix chaque année) pour un maximum de trois ans, après quoi plus aucune solution n’est proposée pour utiliser Windows en sécurité.

Les structures publiques, comme les collectivités territoriales, les écoles, les administrations, qui utilisent massivement Windows, font donc fasse à cette impasse, perçue ou bien comme un « taxe » supplémentaire ou alors une injonction à renouveler du matériel fonctionnel.

bilan écologique :

L’incitation à la surconsommation détruit la planète et gaspille les ressources. Selon les sources, de 240 millions à 400 millions d’ordinateurs seront remplacés, cela représente plus de 70 millions de tonnes de gaz à effet de serre, et l’équivalent du poids de près de 32 000 tours Eiffel de matières premières extraites.

Selon une étude de l’ADEME, 79% de l’impact environnemental d’un ordinateur est dû à sa fabrication (jusqu’à 90% pour un ordinateur portable).

bilan économique :

L’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) a par exemple reçu le témoignage d’un département de près d’1,5 million d’habitants, pour lequel le remplacement du matériel est estimé à 1,1 million d’euros, dont un surcoût imprévu de 550 000 €. Une entreprise de service public, qui compte payer les extensions de mise à jour pour ses 48 000 postes incompatibles, devra faire face pour la première année seulement à un coût d’environ 2,5 millions d’euros (et plus de 17 millions pour les trois ans maximums autorisés). Des sommes considérables d’argent public, à l’heure où l’État pousse aux économies, alors qu’en 2025, Microsoft a déjà enregistré près de 87 milliards d’euros de bénéfices nets.

L’impact en Côte-d’Or :

Cette lettre ouverte est envoyée aux 698 communes de Côte-d’Or, aux 17 communautés de communes de Côte-d’Or, au CHU de Dijon, au Rectorat de Bourgogne, et à de nombreuses autres administrations publiques situées également en Côte-d’Or.

Par ce courrier, nous vous sollicitons pour que vous communiquiez sur l’impact que va avoir cette « taxe Windows 10 » sur votre administration. Nous vous demandons de rendre publique le nombre d’ordinateurs devenus prématurément obsolètes ainsi que le coût financier que cela représente pour votre administration (que le choix soit de payer les extensions de mises à jour ou de remplacer le matériel fonctionnel). Ceci afin de montrer au grand public le coût environnemental et économique du choix de l’entreprise Américaine Microsoft.

Sinon que faire ?

Dans un premier temps, nous vous encourageons à faire connaître la pétition « Non à la taxe Windows » en la diffusant largement.

La véritable solution :

Ce passage forcé à Windows 11 visibilise la dépendance des structures publiques à Microsoft, et pose la question de la souveraineté nationale et européenne. En effet,Windows 11 est également connu pour étendre la collecte de données par défaut sur l’activité de l’utilisateur·ice à des fins de personnalisation publicitaires notamment.

L’utilisation de logiciels libres et open-source est une alternative crédible. Certaines collectivités tentent dès maintenant de transitionner vers ce modèle, comme la ville de Lyon, qui a annoncé que 80 % de leurs postes cesseront d’utiliser Microsoft Office d’ici à 2026 au profit de Onlyoffice. Par ailleurs, il s’agit de s’extraire de la dépendance créée dès le plus jeune âge envers les produits issus des GAFAM, dont l’objectif pour eux est d’initier de futurs consommateurs.

Le label « Territoire numérique libre », initié par l’Adullact, association qui encourage les usages numériques libres, ouverts et collaboratifs au sein des collectivités territoriales, en valorise les choix stratégiques et techniques mis en place sur le territoire : mise en place d’une stratégie en faveur du libre, utilisation de logiciels et systèmes d’exploitation libres basés sur GNU/Linux, mise à disposition des données publiques (open data), etc.

D’autres solutions que Windows sont donc possibles, moins coûteuses et plus respectueuses des données des utilisateur·Ices

Que ce soit sur le plan écologique comme économique, ce choix stratégique d’obsolescence programmée de Microsoft est inadmissible ! Tous ensemble mutualisons nos efforts pour mettre en place des solutions alternatives à l’hégémonie des GAFAM (9A, 9B, 9C). Plus que jamais, nous devons ouvrir une nouvelle voie européenne autour du logiciel libre répondant aux enjeux d’une véritable souveraineté numérique

Cordialement

Association Les Amis de la Terre Côte-d’Or

Association Desobs

Association Coagul